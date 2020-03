Royal Bank of Canada : La Banque Royale du Canada annonce des changements relativement à l'assemblée annuelle

L'assemblée sera tenue virtuellement le 8 avril 2020

TORONTO, le 20 mars, 2020 - À la suite d'une déclaration commune faite plus tôt aujourd'hui par les banques et les sociétés d'assurance vie canadiennes au sujet de la planification des assemblées annuelles, la Banque Royale du Canada (RY à la TSX et à la NYSE) tiendra maintenant sa prochaine assemblée annuelle des détenteurs d'actions ordinaires le 8 avril 2020 à 9h30 (heure de l'Est) sous forme virtuelle uniquement. Ce type d'assemblée permet aux actionnaires d'assister et de participer à l'assemblée annuelle par le biais de la webdiffusion en direct.

Les actionnaires ne pourront pas assister à l'assemblée en personne, conformément à notre engagement à prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la santé et le bien-être de nos employés, clients, actionnaires, collectivités et autres parties prenantes et aux plus récentes directives des responsables de la santé publique et des gouvernements concernant l'éclosion de la COVID-19.

Les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés pourront assister à l'assemblée, poser des questions et voter en sécurité en temps réel, en ligne au https://web.lumiagm.com/148624145 , au moyen d'une plateforme Web plutôt que d'assister en personne à l'assemblée.

Les actionnaires non inscrits (soit les propriétaires véritables qui détiennent leurs actions ordinaires par l'entremise d'un intermédiaire, comme un courtier en valeurs mobilières, un fiduciaire ou une institution financière) qui se sont dûment nommés eux‑mêmes fondé de pouvoir pourront aussi assister à l'assemblée, poser des questions et voter en sécurité en temps réel, en ligne au https://web.lumiagm.com/148624145.

Les actionnaires non inscrits (propriétaires véritables) qui ne se sont pas dûment nommés eux‑mêmes fondé de pouvoir et les autres parties intéressées pourront assister à l'assemblée en tant qu'invités et poser des questions en ligne par le biais de la webdiffusion en direct au https://web.lumiagm.com/148624145 ou au rbc.com/investisseursoupar téléphone aux numéros suivants :

Français : 1 866 229-4144 (au Canada et aux États-Unis) ou 1 514 437-0676 (appels internationaux)

Code d'accès : 9380 825

Anglais : 1 888 465-5079 (au Canada et aux États-Unis) ou 1 416 216-4169 (appels internationaux)

Code d'accès : 9631 513

Les invités ne pourront pas voter à l'assemblée.

À noter que la circulaire de sollicitation de procurations de RBC (« circulaire ») datée du 11 février 2020 de même que le formulaire de procuration et le formulaire d'instructions de vote déjà transmis aux actionnaires ne seront pas mis à jour pour tenir compte du changement de lieu et de type d'assemblée et pourront toujours être utilisés pour exercer les droits de vote attachés aux actions.

Nous invitons nos actionnaires et les autres parties intéressées à consulter régulièrement notre site Web au rbc.com/investisseurs où nous publierons de l'information additionnelle et des mises à jour au sujet de l'assemblée.

Comment puis-je voter avant l'assemblée virtuelle?

Qu'ils prévoient ou non assister à l'assemblée virtuelle, les actionnaires peuvent toujours voter en transmettant leur formulaire de procuration avant l'assemblée d'une des façons expliquées dans la circulaire et les documents de procuration déjà transmis en vue de l'assemblée. Veuillez consulter la rubrique « Foire aux questions sur le vote » de la circulaire pour plus de détails sur la façon de voter par procuration avant l'assemblée et les questions qui seront mises aux voix à l'assemblée.

Que dois-je faire si je veux assister à l'assemblée virtuelle?

Si vous êtes un actionnaire inscrit et voulez assister à l'assemblée virtuelle et y voter, vous n'avez rien à faire avant la tenue de celle‑ci. Vous pourrez voter à l'assemblée en remplissant un bulletin de vote en ligne, comme il est décrit ci‑dessous sous « Comment puis-je assister à l'assemblée virtuelle?».

Si vous être un actionnaire non inscrit (propriétaire véritable) et voulez assister à l'assemblée virtuelle et y voter, vous DEVEZ écrire votre propre nom dans l'espace prévu sur votre formulaire d'instructions de vote et signer et retourner le formulaire d'instructions de vote conformément aux instructions fournies par votre intermédiaire ET vous inscrire vous‑même comme fondé de pouvoir, comme il est décrit ci‑dessous sous « Comment puis‑je nommer un fondé de pouvoir ». Ainsi, vous donnez instruction à votre intermédiaire de vous nommer fondé de pouvoir. Ne remplissez pas la section du formulaire portant sur les instructions de vote, puisque vous voterez à l'assemblée.

Les actionnaires non inscrits (propriétaires véritables) qui ne se sont pas dûment nommés eux-mêmes fondé de pouvoir ne pourront pas voter à l'assemblée, mais ils pourront y assister en tant qu'invités et poser des questions.

Comment puis-je nommer un fondé de pouvoir?

Les porteurs inscrits et les porteurs non inscrits (propriétaires véritables) qui ne prévoient pas assister à l'assemblée virtuelle peuvent nommer une personne autre que les candidats de la direction nommés dans le formulaire de procuration ou le formulaire d'instructions de vote pour que cette personne assiste à l'assemblée, y agisse en tant que leur fondé de pouvoir et y exerce les droits de vote attachés à leurs actions ordinaires. Pour ce faire, ils DOIVENT soumettre leur formulaire de procuration ou leur formulaire d'instructions de vote, selon le cas, nommant cette personne comme fondé de pouvoir conformément aux instructions énoncées à la rubrique « Comment puis-je voter? » de la circulaire.

ILS DOIVENT ÉGALEMENT inscrire ce fondé de pouvoir en ligne au http://www.computershare.com/RBC2020 au plus tard à 17 h (heure de l'Est) le 6 avril 2020 (« heure limite aux fins du vote ») et fournir à Computershare les coordonnées nécessaires du fondé de pouvoir afin que Computershare puisse lui transmettre un numéro de contrôle à 15 chiffres par courriel. À défaut d'inscrire le fondé de pouvoir, celui-ci ne recevra pas le numéro de contrôle nécessaire pour voter à l'assemblée et il ne pourra alors qu'y assister en tant qu'invité.

Comment puis-je assister à l'assemblée virtuelle?

Le fait d'assister à l'assemblée virtuelle permet aux actionnaires inscrits et aux fondés de pouvoir dûment nommés, y compris les actionnaires non inscrits (propriétaires véritables) qui se sont nommés eux‑mêmes fondé de pouvoir, d'assister à l'assemblée, de poser des questions et de voter, le tout en temps réel. Les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés peuvent voter aux moments voulus pendant l'assemblée. Les invités, y compris les actionnaires non inscrits (propriétaires véritables) qui n'ont pas dûment nommés de fondé de pouvoir, peuvent se connecter à l'assemblée de la façon indiquée ci‑dessous. Les invités peuvent regarder l'assemblée, mais ils ne peuvent pas voter.

Ouvrez une session en ligne au https://web.lumiagm.com/148624145 . Nous vous recommandons d'ouvrir votre session au moins une heure avant le début de l'assemblée.

. Nous vous recommandons d'ouvrir votre session au moins une heure avant le début de l'assemblée. Cliquez sur « J'ai un accès » puis saisissez votre numéro de contrôle à 15 chiffres et le mot de passe « rbc2020 » (lettres minuscules).

OU

Cliquez sur « Je suis un invité » puis remplissez le formulaire en ligne.

En vous connectant à l'assemblée virtuelle et en acceptant les conditions d'utilisation, vous révoquez toutes les procurations précédemment données. Toutefois, dans un tel cas, vous aurez l'occasion de voter à tout scrutin tenu sur les points soumis à l'assemblée. Si vous ne voulez pas révoquer toutes les procurations précédemment données, n'acceptez pas les conditions d'utilisation. Dans ce cas, vous ne pourrez assister à l'assemblée qu'en tant qu'invité.

Actionnaires inscrits : Votre numéro de contrôle correspond au numéro à 15 chiffres figurant sur le formulaire de procuration ou dans l'avis reçu par courriel.

Fondés de pouvoir dûment nommés : Computershare enverra un numéro de contrôle à 15 chiffres par courriel au fondé de pouvoir après l'heure limite aux fins du vote et après que le fondé de pouvoir aura été dûment nommé ET inscrit comme il est décrit sous « Comment puis‑je nommer un fondé de pouvoir? » ci‑dessus. Si vous assistez à l'assemblée en ligne, il est important que vous restiez connecté à Internet pendant toute la durée de l'assemblée pour pouvoir voter lorsque le scrutin s'ouvrira. Vous devez prévoir suffisamment de temps pour vous permettre de vous connecter à l'assemblée virtuelle et de procéder à votre inscription.

Actionnaires non inscrits (propriétaires véritables) des États‑Unis : Pour assister à l'assemblée virtuelle et y voter, vous devez d'abord obtenir une procuration réglementaire valide de l'intermédiaire qui détient vos actions ordinaires puis vous inscrire à l'avance pour assister à l'assemblée. Suivez les instructions de votre intermédiaire jointes à ces documents de procuration, ou communiquez avec votre intermédiaire pour demander un formulaire de procuration réglementaire. Après avoir d'abord obtenu un formulaire de procuration réglementaire valide, pour pouvoir ensuite vous inscrire afin d'assister à l'assemblée, vous devez envoyer une copie de votre formulaire de procuration réglementaire à Computershare. Les demandes d'inscription doivent être adressées par la poste à Computershare aux coordonnées figurant sur la couverture arrière de la circulaire ou par courriel à uslegalproxy@computershare.com.

Les demandes d'inscription doivent porter la mention « procuration réglementaire » et être reçues au plus tard à 17h00 (heure de l'Est), le 6 avril 2020. Vous recevrez une confirmation de votre inscription par courriel lorsque Computershare aura reçu vos documents d'inscription. Vous pouvez assister à l'assemblée et exercer les droits de vote attachés à vos actions au https://web.lumiagm.com/148624145 pendant l'assemblée. À noter que vous devez inscrire votre nomination au http://www.computershare.com/RBC2020.

Questions générales relatives aux procurations

Si vous n'êtes pas certain d'être un actionnaire inscrit ou un actionnaire non inscrit (propriétaire véritable) ou pour obtenir de l'information additionnelle sur la transmission des formulaires de procuration et formulaires d'instructions de vote avant l'assemblée virtuelle, l'heure limite aux fins du vote, la révocation de procurations ou autres questions générales relatives aux procurations, veuillez consulter la rubrique « Foire aux questions sur le vote » de la circulaire ou communiquez avec Computershare :

Par téléphone : 1 866 586-7635

(au Canada et aux États-Unis) ou

514 982-7555 (appels internationaux) Par télécopieur : 1 888 453-0330

(au Canada et aux États-Unis) ou

416 263-9394 (appels internationaux) Par la poste : 100 University Avenue, 8th Floor, Toronto (Ontario) M5J 2Y1 Par courriel : service@computershare.com

