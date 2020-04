Royal Bank of Canada : La Banque Royale du Canada annonce l'élection d'administrateurs

TORONTO, le 8 avril, 2020 - La Banque Royale du Canada (RY sur TSX et NYSE) a annoncé aujourd'hui que les candidats figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations datée du 11 février 2020 ont été élus administrateurs de RBC. Les résultats détaillés du vote pour l'élection des administrateurs tenu lors de l'assemblée annuelle des détenteurs d'actions ordinaires qui a eu lieu aujourd'hui se trouvent ci-dessous.

Chacun des 14 candidats suivants a été élu à un poste d'administrateur.

Les résultats définitifs du vote sur les questions soumises au vote à l'assemblée annuelle des détenteurs d'actions ordinaires seront affichés sous peu à http://www.rbc.com/investisseurs/annual-meeting-reports.html et seront déposés auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières du Canada et des États-Unis.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 85 000 employés qui concrétisent notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com .