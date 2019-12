Royal Bank of Canada : La Banque Royale du Canada déclare ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice 2019

TORONTO, le 4 décembre, 2019 - La Banque Royale du Canada (RY sur TSX et NYSE) a déclaré aujourd'hui un bénéfice net record de 12 871 millions de dollars pour l'exercice clos le 31 octobre 2019, en hausse de 440 millions, ou 4 %, par rapport à l'exercice précédent, et une croissance du bénéfice dilué par action de 5 %. Les résultats reflètent la forte progression du bénéfice des secteurs Services bancaires aux particuliers et aux entreprises et Gestion de patrimoine puisque nous avons continué de tirer parti de notre vaste envergure et de notre gamme unique de produits et services pour générer des volumes élevés auprès de notre clientèle. Les excellents résultats du secteur Assurances ont découlé principalement de l'incidence des nouveaux contrats de réassurance du risque de longévité. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par le recul du bénéfice du secteur Services aux investisseurs et de trésorerie, ce qui a résulté essentiellement de la baisse des revenus tirés des activités de financement et de gestion des liquidités ainsi que des indemnités de départ et coûts connexes associés à son repositionnement, ainsi que par la contraction du bénéfice du secteur Marchés des Capitaux à cause de conditions de marché difficiles. Nos résultats rendent également compte d'une augmentation attribuable à l'incidence du change. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts s'est situé à 31 points de base (p.b.), ayant augmenté de 8 p.b. sur un an, le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux a atteint 27 p.b.

Notre position de capital est demeurée solide, avec un ratio de fonds propres de première catégorie sous forme d'actions ordinaires (CET1) de 12,1 %, en hausse de 60 p.b. par rapport à l'exercice précédent. Par ailleurs, nous avons, à deux reprises en 2019, majoré notre dividende trimestriel, pour une hausse annuelle du dividende de 8 %. Dans ce même exercice, nous avons racheté 10,3 millions d'actions, pour un coût de 1 milliard de dollars.