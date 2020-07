Royal Bank of Canada : Nomination de Cynthia Devine au conseil d'administration de la Banque Royale du Canada

TORONTO, le 8 juillet, 2020 - La Banque Royale du Canada (RY aux bourses de Toronto et de New York) a annoncé aujourd'hui la nomination de Cynthia Devine à son conseil d'administration. Mme Devine entrera en fonction le 1er août 2020. Elle se joindra au comité d'audit et au comité de la gouvernance du conseil d'administration.

« Nous sommes heureux d'accueillir Mme Devine au conseil d'administration de RBC. C'est une dirigeante remarquable qui nous fera bénéficier de sa grande expérience en matière de finance, de gouvernance et de gestion des talents dans une vaste gamme de secteurs, dont les sports et le divertissement, l'immobilier et les biens de consommation », précise Katie Taylor, présidente du conseil, RBC. « Nous sommes fiers des progrès que nous avons réalisés en ce qui a trait à la diversité de notre conseil au chapitre de la représentation des femmes (plus de 40 %) et des PANDC. Nous reconnaissons qu'il reste beaucoup à faire et nous demeurons résolus à poursuivre notre engagement envers une plus grande diversité à l'avenir. »

Mme Devine occupe actuellement le poste de chef des finances de Maple Leaf Sports and Entertainment (MLSE). À ce titre, elle assure la surveillance financière et fournit des conseils financiers, y compris en matière d'information, de planification et d'analyse financières, d'audits de la trésorerie, de fiscalité et d'audits internes. Avant d'entrer au service de MLSE en 2017, elle était vice-présidente directrice et chef des finances du Fonds de placement immobilier RioCan. Auparavant, elle a été chef des finances de Tim Hortons Inc. pendant 11 ans, rôle qui lui a permis de faire valoir son expertise financière lors de la fusion de l'entreprise avec 3G Capital et Burger King en 2014, et du premier appel public à l'épargne de l'entreprise aux bourses de Toronto et de New York en 2006.

Mme Devine siège également au conseil d'administration d'Empire Company Limited / Sobeys Inc.

En plus d'avoir reçu le titre de Fellow de l'Institut des comptables agréés de l'Ontario en 2011, on lui a décerné en 2010 le Prix du directeur financier canadien de l'année, puis en 2008 et 2012, le prix Top 100 qui rend hommage aux 100 Canadiennes les plus influentes.

