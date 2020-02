Royal Bank of Canada : RBC Projet Entreprise facilite la tâche des médecins grâce à l'acquisition de Dr. Bill

Dr. Bill simplifie la facturation des services médicaux au moyen d'une plateforme mobile de traitement des demandes de règlement et des paiements directs

TORONTO, le 24 février, 2020 - RBC Projet Entreprise a fait l'acquisition de Dr. Bill, une solution de facturation de premier ordre qui simplifie le processus de facturation et de paiement pour les professionnels de la santé canadiens. Actuellement offert en Ontario, en Colombie-Britannique et en Alberta, Dr. Bill offre une plateforme de facturation numérique conviviale ainsi que des agents de facturation spécialisés, pour favoriser des paiements prompts.

« RBC Projet Entreprise a fait l'acquisition de Dr. Bill, une plateforme hors pair de facturation de services médicaux, afin d'améliorer l'expérience des fournisseurs de soins de santé à la recherche d'un système de facturation plus simple et plus pratique, a déclaré Alison Chick, vice-présidente, secteurs commerce interentreprises et santé, RBC Projet Entreprise. Aller au-delà des services bancaires afin d'offrir des produits, des services et des capacités à valeur ajoutée est au cœur de la mission de RBC Projet Entreprise. L'acquisition de Dr. Bill démontre clairement comment RBC appuie les membres de la communauté médicale. »

Dr. Bill offre une solution de pointe idéale pour les médecins établis ou en début d'exercice dont le processus de facturation doit être modernisé et simplifié. En transformant un processus devenu obsolète, Dr. Bill permet de gagner du temps et de réaliser des gains d'efficience permettant aux médecins de consacrer plus de temps aux soins aux patients.

« La facturation des soins médicaux est souvent un processus papier inefficace qui donne lieu à des erreurs et entraîne des frais administratifs qui pourraient être évités, a déclaré Steve Lionais, cofondateur de Dr. Bill. Je l'ai moi-même constaté en regardant ma femme passer du temps, le soir, à s'occuper de sa facturation. Plutôt que de profiter de son temps en dehors du travail, elle passait des heures à traiter des piles de documents. Dr. Bill a été conçu pour faciliter la facturation des soins médicaux et pour aider des médecins comme ma femme à consacrer leur temps aux choses importantes. »

Dr. Bill enrichit l'actuelle gamme stratégique des Services aux professionnels de la santé RBC en offrant aux médecins une solution sur mesure visant à régler un important irritant : la facturation. La facturation des soins au patient est une activité essentielle de la gestion d'un cabinet, et les Services aux professionnels de la santé RBC s'engagent à aider les médecins dans leurs activités d'ordre commercial.

« Les médecins terminent leurs études et leur résidence avec très peu - ou pas - de formation sur la gestion d'une entreprise. Par conséquent, établir leur cabinet et apprendre à le gérer peut être une expérience éprouvante, a déclaré Niranjan Vivekanandan, vice-président, Services aux professionnels de la santé RBC. L'une des priorités des Services aux professionnels de la santé RBC consiste à offrir aux médecins des services exclusifs qui les aideront dans l'établissement et l'expansion de leur cabinet. Grâce à des solutions novatrices allant au-delà des services bancaires - comme Dr. Bill - les Services aux professionnels de la santé RBC contribuent à régler d'importants problèmes pour les médecins et à leur permettre de consacrer davantage de temps à leurs patients et à leur propre famille. »

Les Services aux professionnels de la santé RBC ont récemment lancé le programme Services aux professionnels de la santé Avantage RBC, conçu expressément pour offrir du soutien aux professionnels de la santé à toutes les étapes de leur carrière. Les membres du programme Services aux professionnels de la santé Avantage RBC sont admissibles à un rabais exclusif sur les services de Dr. Bill. Pour en savoir plus, allez à rbc.com/practicesolutions.

RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 85 000 employés qui concrétisent notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social.

Aperçu de RBC Projet Entreprise

RBC Projet Entreprise va au-delà des services bancaires pour créer des solutions pertinentes qui touchent tous les Canadiens. Nous réalisons de nouveaux projets, faisons l'acquisition d'entreprises en croissance, réalisons des investissements et établissons des partenariats avec des organisations qui partagent notre vision. Pour en savoir plus, allez à RBCVentures.ca.

Aperçu des Services aux professionnels de la santé RBC

Les Services aux professionnels de la santé RBC ont été mis sur pied dans l'objectif de répondre aux besoins des professionnels de la santé à chacune des étapes de leur vie. Le réseau des Services aux professionnels de la santé RBC compte plus de 550 spécialistes formés pour comprendre les besoins particuliers des professionnels de la santé. Les Services aux professionnels de la santé Avantage RBC sont maintenant offerts aux professionnels de la santé admissibles, y compris les étudiants en médecine et les dentistes, qui deviennent clients ou qui sont déjà clients de RBC. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com/sante.