RBS : accord avec le DoJ sur la crise financière

15/08/2018 | 14:04

Royal Bank of Scotland (RBS) perd 1,4% à Londres après la conclusion d'un accord avec le Département américain de la Justice (DoJ) sur le dossier des titres hypothécaires toxiques durant la crise de 2008.



La banque britannique versera dans ce cadre 4,9 milliards de dollars, le DoJ soulignant qu'il s'agit là de la plus importante pénalité imposée à une entité unique concernant les fautes commises durant la période de la crise financière.



L'accord met un terme aux poursuites engagées au niveau fédéral contre RBS, accusé d'avoir trompé des investisseurs dans la souscription et l'émission de titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles entre 2005 et 2008.



