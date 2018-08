RBS : départ du directeur financier fin septembre

17/08/2018 | 10:17

RBS (Royal Bank of Scotland) indique que son directeur financier (CFO) Ewen Stevenson, dont le départ a été pré-annoncé le 30 mai dernier, quittera son poste ainsi que le conseil le 30 septembre prochain.



La banque britannique précise que la recherche d'un successeur est en cours, et que Katie Murray, actuellement directrice financière déléguée, prendra les fonctions de CFO à titre temporaire le 1er octobre prochain.



