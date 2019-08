RBS: le bénéfice net s'envole au 2e trimestre

Londres (awp/afp) - La Royal Bank of Scotland (RBS) a vu son bénéfice net s'envoler au deuxième trimestre malgré les incertitudes liées au Brexit, après avoir été plombée l'an passé par le coût d'une amende américaine.

Le groupe a dévoilé vendredi dans un communiqué un résultat net de 1,3 milliard de livres entre avril et juin, contre un maigre profit de 96 millions de livres un an plus tôt. La banque prévient toutefois qu'en raison des incertitudes économiques et politiques, elle n'atteindra probablement pas son objectif de retour sur fonds propres en 2020, un indicateur clé de rentabilité.

afp/jh