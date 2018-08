RBS : salué pour une proposition de dividende

03/08/2018 | 13:26

Royal Bank of Scotland (RBS) s'adjuge 3,2% à Londres, après l'annonce d'un dividende semestriel de deux pence par action et de son intention de proposer un ratio de distribution de dividendes d'environ 40% à l'avenir.



Sur les six premiers mois de l'année 2018, l'établissement bancaire britannique a pourtant vu son profit attribuable aux actionnaires baisser de plus de 5% à 888 millions de livres sterling, sous le poids de pertes sur prêts.



