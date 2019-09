RBS : trouve sa directrice générale chez NatWest

20/09/2019 | 09:29

Royal Bank of Scotland (RBS) annonce ce matin la nomination d'Alison Rose en tant que directrice générale.



Pour l'heure, Mme Rose est directeur général adjointe d'une autre banque britannique, NatWest Holdings, dont elle dirige aussi les branches de banque commerciale et de gestion de fortune.



Elle prendra ses fonctions le 1er novembre prochain, juste après le départ de l'actuel tenant du poste chez RBS, Ross McEwan.





