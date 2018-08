ROYAL BANK OF SCOTLAND : écope d'une sanction historique dans un dossier de RMBS

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Royal Bank of Scotland (RBS) va payer une amende de 4,9 milliards de dollars à la justice américaine au titre de ses mauvaises pratiques avant la crise financière. La banque britannique est notamment accusée d'avoir incité les épargnants à investir entre 2005 et 2008 dans des RMBS (residential mortgage-backed securities), qui sont des créances hypothécaires résidentielles, dont le contrôle s'est révélé défectueux. Les épargnants se sont ainsi retrouvés en difficulté au moment de la crise financière.Cette sanction infligée à RBS, qui permet de mettre fin au litige avec la justice américaine, est la plus lourde jamais imposée par cette dernière au titre des mauvaises pratiques d'avant la crise financière.