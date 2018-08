RBS : UBS relève son conseil à l'achat

10/08/2018 | 11:21

UBS a relevé ce matin de 'neutre' à l'achat son conseil sur l'action de la banque britannique Royal Bank of Scotland (RBS), jugée sous-valorisée. L'objectif de cours à 12 mois correspondant est relevé de 285 à 300 pence.



'Au 2e trimestre, le bénéfice avant provisions (de RBS) était conforme aux attentes du marché mais une fois de plus, la génération de capital a dépassé les attentes', attaque une note de recherche. En effet, 'le premier dividende versé en une décennie n'a pas dégradé le bilan', et ce n'est pas fini : 'des dividendes exceptionnels significatifs et des rachats d'actions - peut-être directement à l'Etat - sont nécessaires pour empêcher que cette accumulation de capital excédentaire ne se poursuive', écrit encore UBS. Qui estime que le marché ne prend pas en compte tout cela à sa juste mesure.



Bref, si RBS revient de loin, à l'époque de la crise financière qui avait nécessité un 'sauvetage' de la part de l'Etat britannique, ces fautes 'appartiennent de plus en plus au passé'.



UBS évoque enfin le Brexit, en rappelant qu'un Brexit sans accord avec l'Union européenne n'est pas son scénario principal. En effet, en raison des risques sur la stabilité financière, cette éventualité ne serait dans l'intérêt de personne.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.