Boskalis : Berenberg entame le suivi à l'achat

14/11/2019 | 10:33

Berenberg a entamé la couverture de l'action du spécialiste néerlandais des services de dragage Boskalis Westminster avec un premier conseil d'achat et une cible à 28 euros.



Les analystes estiment que le dragage est porté par plusieurs tendances de long terme, à commencer par la construction de toutes sortes d'infrastructures en mer, des ports à l'urbanisation en passant par les plate-formes pétrolières. Les perspectives de croissance sont donc favorables dans un secteur concentré où les barrières à l'entrée sont significatives.



Enfin, après plusieurs années de baisse liée notamment au secteur pétro-gazier, le marché du dragage semble avoir atteint un point d'inflexion.







