Boskalis : contrats remportés à Helsinki

27/05/2020 | 10:48

Boskalis Westminster indique avoir remporté deux contrats auprès de l'Agence d'Infrastructure de Transport finlandaise, ainsi que du Port et de la Ville de Helsinki, pour une valeur combinée de 32 millions d'euros.



Dans le Port de la capitale finlandaise, le groupe va approfondir un chenal et un bassin portuaire, faisant passer la profondeur de 11 à 13 mètres, et utiliser une partie de la matière extraite pour le développement d'une zone proche du centre-ville.



Le groupe néerlandais spécialisé dans les infrastructures maritimes ajoute que les activités dans le cadre de ces contrats commenceront immédiatement et devraient être achevées vers la fin de l'année prochaine.



