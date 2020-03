Boskalis : entouré après ses résultats annuels

05/03/2020 | 10:18

Boskalis Westminster s'envole de 9,5% à Amsterdam après la publication d'un résultat net de 75 millions d'euros pour 2019, pour un EBITDA en croissance de 6% à 376 millions et des revenus en hausse de 2,9% à 2,64 milliards.



Le fournisseur d'infrastructures maritimes affiche un carnet de commandes record à 4,7 milliards d'euros à fin 2019, en progression de 10% sur un an, et revendique 'des perspectives de marché pour 2020 plus favorable que début 2019'.



Compte tenu d'un bilan jugé robuste, Boskalis a décidé de maintenir son dividende 2019 stable à 0,50 euro par action, soit environ 88% du résultat net par action, dividende qui sera mis en paiement à partir du 25 mai.



