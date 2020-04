Boskalis : refinancement d'une facilité de crédit

14/04/2020 | 14:02

Boskalis Westminster indique avoir refinancé sa facilité de crédit rechargeable, lui apportant 500 millions d'euros d'engagement bancaire jusqu'en avril 2025, nouvelle facilité coordonnée par ING Bank et fournie par un syndicat de sept établissements.



Le groupe néerlandais d'infrastructures maritimes ajoute que cette nouvelle facilité s'accompagne d'une option permettant de l'accroitre de 150 millions d'euros supplémentaires, ainsi que deux options d'extension d'un an chacune.



