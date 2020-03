Royal Boskalis Westminster N.V. : en vive hausse après une bonne surprise

Le spécialiste des services à l'industrie maritime a bouclé 2019 sur un chiffre d'affaires de 2,6 Mds€, moins élevé que prévu, mais sa rentabilité a dépassé les attentes. L'Ebitda de 376 M€ et l'Ebit de 111 M€ se comparent très favorablement avec les attentes de la place (respectivement 360 et 66 M€). Le dividende proposé atteint 0,50 EUR, contre 0,37 EUR attendu, tandis que la dette nette est plus réduite que ne le prévoyaient les analystes. Le management a fait savoir que le carnet de commandes de 2020 est bien rempli.

"Des résultats solides et une amélioration des perspectives", résume KBC, qui conseillait avant l'ouverture de continuer à accumuler le titre. "Nous nous attendons à une réaction positive de l'action aujourd'hui grâce à des résultats meilleurs que prévu et à des perspectives rassurantes", écrivait de son côté ING avant les premiers échanges, en restant acheteur.