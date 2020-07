Royal Caribbean Cruises Ltd : Acquiert la participation restante dans Silversea

Ce passage à la pleine propriété intervient deux ans après que Royal Caribbean Group a acquis les deux tiers des parts de la compagnie de croisières en juillet 2018.

Le tiers restant, qui était détenu par Heritage Cruise Holding Ltd, a été payé sous la forme de 5,2 millions d'actions ordinaires de Royal Caribbean Group, ce qui représente environ 2,5 % du total des actions.

"Silversea a été un atout pour notre compagnie dès le premier jour", a déclaré Richard D. Fain, PDG de Royal Caribbean Group.

Manfredi Lefebvre d'Ovidio sera le président de Silversea et Roberto Martinoli restera le PDG de la marque.

Fortement impacté par le confinement mondial, l'action Royal Caribbean Group a perdu 83% de sa valeur entre son plus haut de janvier et son plus bas de mars. Sur 2020, la valeur affiche une performance négative de -64%.