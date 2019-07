DSM : bien orienté, un broker en soutien

15/07/2019 | 13:33

DSM gagne près de 1% à Amsterdam, à la faveur de propos de Barclays qui réaffirme son conseil 'surpondérer' et remonte son objectif de cours de 108 à 120 euros, jugeant 'sous-appréciées' ses activités de nutrition humaine.



'DSM devrait bénéficier d'opportunités venant d'un changement de paysage dans l'agroalimentaire, qui lui permet de s'appuyer sur son portefeuille large et intégré d'ingrédients pour gagner une part plus grande dans le portefeuille des clients', explique-t-il.



Le broker voit du potentiel de progression supplémentaire avec la capacité du groupe néerlandais à 'fortifier' ses offres en y ajoutant de nouvelles capacités par des acquisitions judicieuses et créatrices de valeurs'.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.