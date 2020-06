DSM : arrêt du programme de rachats d'actions

12/06/2020 | 14:10

En marge de l'annonce de son accord pour une acquisition d'Erber Group, et par prudence dans l'environnement actuel, DSM annonce avoir décidé d'annuler la partie restante de son programme de rachats d'actions d'un milliard d'euros.



Dans le cadre de ce programme annoncé en février 2019, le groupe de chimie néerlandais a racheté en tout environ 6,6 millions de ses propres actions, pour un montant total déboursé de 745 millions d'euros.



Par ailleurs, DSM indique avoir achevé le rachat de 1,4 million d'actions à un prix moyen de 98,4 euros, soit 137,8 millions d'euros au total, rachat destiné à couvrir des plans de rémunération en actions et de distribution de dividendes sous forme d'actions.



