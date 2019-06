Shell : Berenberg reste neutre après le plan de restitution

04/06/2019 | 14:27

Berenberg annonce ce mardi maintenir sa recommandation neutre ('hold', soit 'conserver') sur le titre Shell, avec un objectif de cours de 31 euros, après que le géant pétrolier se soit engagé à restituer 125 milliards de dollars à ses actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d'actions sur la période 2021-2025.



Selon le courtier allemand, ce plan offre un rendement annuel d'environ 10%, ce qui correspond à la redistribution actuelle du groupe (25 milliards de dollars par an), avec un dividende d'environ 15,5 dollars par action et 10 milliards de dollars de rachats d'actions.



'Cet engagement en faveur des actionnaires devrait être attrayant, en particulier pour les fonds de gestion', estime Berenberg, qui ajoute que le groupe devrait également envisager une augmentation des dividendes.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.