Shell : BofA Merrill Lynch relève son objectif de cours

02/08/2019 | 12:45

BofA Merrill Lynch a relevé son objectif de cours sur l'action Royal Dutch Shell de 2 660 à 3 100 pence, soit une hausse de plus de 35% sur le titre.



Le bureau d'analyses - qui est à l'achat sur le titre du groupe pétrolier anglo-néerlandais - a déclaré que le faible chiffre d'affaires trimestriel annoncé hier étaient principalement lié à des 'effets temporaires'.



BofAML a déclaré s'attendre à une réévaluation à la hausse des actions avec la prochaine journée des marchés financiers (CMD) de Total le 24 septembre, qui reflètera, selon le bureau d'analyses, la tendance sur le secteur pétrolier.



