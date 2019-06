Shell : Credit suisse toujours à l'achat sur le dossier

05/06/2019 | 11:02

Credit suisse confirme son conseil d'achat ('surperformance') sur l'action Royal Dutch Shell, en saluant la résilience du groupe pétro-gazier dans le contexte de la transition énergétique. Fixé à 3.175 pence pour l'action de classe A cotée à Londres, l'objectif de cours augure d'une hausse de l'ordre de 30%.



Après un événement pour les investisseurs organisé hier à Londres, les analystes estiment que 'Shell a remodelé son portefeuille d'actifs comme sa culture d'entreprise, ce qui l'a rendu plus résilient'.



Credit suisse distingue Shell pour sa capacité à dégager des capitaux excédentaires significatifs avec un baril de Brent à 60 dollars, ce qui lui permet tout à la fois d'investir (environ 30 milliards de dollars par an entre 2021 et 2025) et continuer les rachats d'actions (10 milliards par an sur la même période, soit un rendement de 4%). En outre, le dividende, qui assure un rendement de l'ordre de 6%, devrait être relevé dans les années qui viennent.





