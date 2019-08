Shell : 'une opportunité d'achat', selon Jefferies

02/08/2019 | 09:49

Le bureau d'études Jefferies confirme son conseil d'achat sur la 'major' anglo-néerlandaise Royal Dutch Shell en visant, sur l'action de classe A cotée à Londres, un objectif de cours inchangé de 2.900 pence. Ce qui augure potentiellement d'une hausse de 20%.



Les analystes réagissent au bénéfice trimestriel décevant (30% sous les attentes, en données ajustées) publié hier par le groupe pétro-gazier, d'ailleurs sanctionné par une baisse de l'action proche de 5% qui continue ce matin. Une déconvenue qui vaut aussi pour la génération de trésorerie opérationnelle. Bref, 'il s'agit d'un mauvais trimestre' découlant notamment de la faiblesse des marchés gaziers et pétrochimiques, indique une note.



Cela étant, argumente Jefferies, il ne s'agit que d'une mauvaise passe transitoire : les analystes sont convaincus que Shell reste en mesure de tenir ses objectifs et notamment de dégager un cash flow libre d'au moins 28 milliards de dollars à horizon 2020. 'Nous sommes d'avis que le marché a surréagi et qu'il s'agit donc là d'une opportunité d'achat', indique une note de recherche.









