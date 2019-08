Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Royal Dutch Shell (-0,41% à 25,27 euros) a fait part jeudi de son projet d’acquisition de l’australien ERM Power, numéro deux du pays sur le marché de l’électricité commerciale et industrielle. Le géant pétrolier anglo-néerlandais propose 617 millions de dollars australiens (environ 377 millions d'euros), soit 2,465 dollars australiens par action. Cela représente une prime de 43,3% par rapport au cours de clôture du 21 août dernier. Il n’est donc guère surprenant que l’action ERM Power ait clôturé à la Bourse australienne sur un gain de 42,44% à 2,45 dollars." Cette acquisition s'inscrit dans l'ambition mondiale de Shell d'étendre ses activités intégrées dans le secteur de l'énergie et s'appuie sur les capacités existantes de Shell Energy Australia en matière de commercialisation et d'échange de gaz ", a commenté Zoe Yujnovich, présidente de Shell Australia.Les dirigeants d'ERM Power ont recommandé aux actionnaires de l'approuver en l'absence d'offre concurrente supérieure. Trevor St Baker, qui détient 27,39% de la société, a donné son aval à la même condition.L'opération, qui reste soumise aux autorisations usuelles, devrait être finalisée avant la fin 2019.