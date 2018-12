Royal Dutch Shell : Shell investit dans l'énergie solaire en Asie

Selon l'accord, le géant anglo-néerlandais disposera d'une option pour augmenter sa participation dans cette société qui opère principalement en Asie, après 2021.

L'opération devrait être finalisée en janvier 2019.

Cleantech Solar développe, vend et exploite des systèmes d'énergie solaire en Asie du Sud-Est et en Inde qui ont généré plus de 100 millions de mégawatts-heures d'électricité, indique Royal Dutch Shell dans un communiqué.

En janvier, le groupe pétrolier est entré au capital de Silicon Ranch Corporation, société américaine dédiée à l'énergie solaire.

(Ron Bousso; Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Bertrand Boucey)