Royal Dutch Shell : a racheté 1,05 million de ses actions

13/08/2018 | 12:05

Royal Dutch Shell a racheté plus d'un million de ses actions vendredi dernier, dans le cadre de son programme de rachat d'actions annoncé en juillet.



La compagnie pétrolière a en effet acheté pour annulation 1,05 million d'actions 'A' à des prix moyens compris entre 2540,50 pence et 2540,65 pence. Cela représente ainsi un coût total d'environ 25 millions de livres.





