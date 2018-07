Shell : accord de partage de production avec la Mauritanie

23/07/2018 | 16:41

Shell annonce ce jour avoir signé un contrat de partage de production concernant deux blocs offshores en Mauritanie.



Le géant pétrolier britannique sera chargé de l'exploration, avec une participation de 90%, tandis que la Société Mauritanienne des Hydrocarbures et du Patrimoine Minier (la compagnie pétrolière nationale de Mauritanie) détiendra une participation de 10%.



Shell envisage à présent de créer un bureau à Nouakchott et de commencer les activités d'exploration, en commençant par l'analyse des données sismiques existantes et la collecte de nouvelles informations.





