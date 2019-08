Shell : baisse d'un quart du bénéfice ajusté au 2e trimestre

01/08/2019 | 09:25

Royal Dutch Shell publie au titre du deuxième trimestre 2019 un bénéfice net ajusté à coûts d'approvisionnement constants (CCS) en repli de 26% en comparaison annuelle à 3,46 milliards de dollars, soit 43 cents par action.



Le géant énergétique anglo-néerlandais explique que ce résultat reflète des prix du pétrole, du gaz et du GNL plus bas, des marges de raffinage et en chimie plus faibles, ainsi que des provisions plus élevées, en partie compensées par une production améliorée.



'Nous avons franchi quelques étapes clés, comme le lancement d'Appomattox et le premier cargo GNL de Prelude. Ceci s'ajoutera à notre portefeuille compétitif qui devrait générer du cash supplémentaire dans les prochains trimestres', souligne le CEO Ben van Beurden.



