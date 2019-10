Shell : baisse de 15% du profit ajusté au 3e trimestre

31/10/2019 | 09:33

Royal Dutch Shell publie au titre du troisième trimestre 2019 un bénéfice net ajusté à coûts d'approvisionnement constants (CCS) en repli de 15% en comparaison annuelle, à 4,77 milliards de dollars, soit 59 cents par action.



La compagnie énergétique anglo-néerlandais explique que cette baisse de résultats reflète des prix du pétrole, du gaz et du GNL plus bas, ainsi que des marges plus faibles dans ses activités de raffinage et de chimie.



Par ailleurs, Shell annonce le lancement d'une nouvelle tranche de son programme de rachats d'actions, avec un montant maximal de 2,75 milliards de dollars prévu pour la période allant jusqu'au 27 janvier 2020.



