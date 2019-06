Shell : cession d'actifs gaziers au Canada

27/06/2019 | 15:08

Shell fait part d'un accord pour céder au groupe canadien de gaz naturel Pieridae, ses actifs amont et milieu dans la région méridionale d'Alberta Foothills, une transaction qui devrait être finalisée au cours du troisième trimestre 2019.



Cette opération est conclue pour un prix de 145 millions de dollars, dont 132 millions en numéraire et 13 millions sous forme d'actions Pieridae qui seront apportées à la compagnie pétro-gazière anglo-néerlandaise.



