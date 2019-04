Shell : cession de parts dans une raffinerie saoudienne

23/04/2019 | 10:51

Royal Dutch Shell fait part d'un accord pour céder sa participation de 50% dans une coentreprise de raffinerie en Arabie Saoudite à son partenaire local Saudi Aramco, pour un montant de 631 millions de dollars.



Située à Jubail Industrial City sur la côte orientale du pays, cette raffinerie dispose d'une capacité de 305.000 barils par jour produisant entre autres du gaz de pétrole liquéfié, du naphte et du kérosène.



Pour le groupe énergétique anglo-néerlandais, cette vente -qui devrait être finalisée plus tard dans l'année- s'inscrit dans sa stratégie de recentrage du portefeuille raffinage pour l'intégrer avec son activité de chimie.



