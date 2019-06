Shell : dans le vert, le point de vue des analystes

05/06/2019 | 14:00

Le titre progresse de près de 1% à la Bourse de Londres profitant de plusieurs analyses positives. Credit suisse confirme son conseil d'achat ('surperformance') sur l'action Royal Dutch Shell, en saluant la résilience du groupe pétro-gazier dans le contexte de la transition énergétique. Fixé à 3.175 pence pour l'action de classe A cotée à Londres, l'objectif de cours augure d'une hausse de l'ordre de 30%.



Après un événement pour les investisseurs organisé hier à Londres, les analystes estiment que 'Shell a remodelé son portefeuille d'actifs comme sa culture d'entreprise, ce qui l'a rendu plus résilient'.



Credit suisse distingue Shell pour sa capacité à dégager des capitaux excédentaires significatifs avec un baril de Brent à 60 dollars, ce qui lui permet tout à la fois d'investir (environ 30 milliards de dollars par an entre 2021 et 2025) et continuer les rachats d'actions (10 milliards par an sur la même période, soit un rendement de 4%). En outre, le dividende, qui assure un rendement de l'ordre de 6%, devrait être relevé dans les années qui viennent.



Toujours à l'achat sur l'action Royal Dutch Shell au lendemain du 'management day' de Londres, UBS confirme son conseil d'achat sur le titre, avec une cible de 2.900 pence.



Shell s'est doté de prévisions à horizon 2025. UBS estime que le groupe devrait continuer de dégager le cash flow libre le plus élevé du secteur ce qui, malgré les investissements, devrait permettre de réduire la dette.



Alors que les rachats d'actions vont continuer, le dividende devrait être relevé dans les années qui viennent. Les 125 milliards de dollars que le groupe compte retourner à ses actionnaires entre 2021 et 2025 représentent près de la moitié de la capitalisation boursière actuelle du groupe, souligne UBS.



