Shell : décision finale pour un projet gazier au Queensland

17/04/2020 | 14:46

Shell annonce avoir pris la décision finale d'investissement pour développer la première phase d'un nouveau projet gazier dans l'Etat australien du Queensland, projet dont la construction commencera en 2020 pour de premières ventes de gaz prévues en 2021.



Réalisé par Arrow Energy, coentreprise à parité du groupe anglo-néerlandais et de PetroChina, ce projet baptisé Surat devrait générer 90 milliards de pieds cubes de gaz par an à son pic de production, gaz qui sera vendu localement et exporté.



