Shell : démarrage de production sur la plateforme Appomattox

24/05/2019 | 10:47

Royal Dutch Shell annonce ce vendredi le démarrage de la production sur sa plateforme Appomattox, située en eaux profondes dans la partie américaine du Golfe du Mexique, et ce avec plusieurs mois d'avance sur son calendrier.



Cette plateforme a une production attendue à 175.000 barils équivalents pétrole par jour. Le groupe anglo-néerlandais souligne que le projet a connu une réduction de coûts de plus de 40% par rapport à la décision finale d'investissement prise en 2015.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.