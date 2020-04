Shell : en baisse, mais un analyste reste optimiste

14/04/2020 | 17:11

Le titre Shell recule ce mardi de -2,5%, ce qui n'empêche pas l'analyste Credit Suisse de confirmer sa recommandation 'Surperformance' sur le titre Royal Dutch Shell, après mise à jour de son modèle.



'Les catalyseurs comprennent la stabilisation macroéconomique, les dégagements de fonds de roulement et de nouvelles ventes d'actifs. Les risques incluent une macro plus faible, des arrêts de production et le dividende', estime le broker.



Credit Suisse confirme au passage son objectif de cours de 1.900 pence.



