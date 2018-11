Shell : en repli après ses résultats trimestriels

01/11/2018 | 09:46

Shell recule de 0,9% et sous-performe ainsi la tendance à Londres (-0,4% sur le FTSE), après la publication d'un bénéfice net ajusté à coûts d'approvisionnement constants en croissance de 37% à 5,62 milliards de dollars au troisième trimestre.



Le géant énergétique anglo-néerlandais explique avoir profité essentiellement de prix réalisés plus élevés pour le pétrole, le gaz et le GNL, ainsi que de contributions plus importantes du courtage dans sa division gaz intégré.



Ces facteurs favorables ont été en partie contrebalancés par des marges plus basses dans l'aval (raffinage et commercialisation), par des charges d'impôts différés plus lourdes dans l'amont (exploration et production), ainsi que par des effets de changes contraires.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.