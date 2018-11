Shell : finalise une cession d'actifs en Irlande

30/11/2018 | 15:26

Shell annonce avoir finalisé la cession de ses actions dans Shell E&P Ireland Limited (SEPIL), qui détient un intérêt de 45% dans le projet gazier Corrib, moyennant 1,3 milliard de dollars, à une société détenue par le Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB).



Cette finalisation fait suite à l'obtention des autorisations requises. Elle contribuera à l'objectif de cessions pour 30 milliards de dollars du groupe énergétique anglo-néerlandais sur la période 2016-2018 et le fait sortir des activités amont en Irlande.



La transaction comprend un montant initial de 958 millions de dollars, un intérêt de 54 millions et des paiements additionnels pouvant aller jusqu'à 285 millions entre 2018 et 2025, en fonction du prix et de la production de gaz.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.