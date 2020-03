Shell : mesures de réduction de dépenses

23/03/2020 | 10:55

Face à la pandémie de coronavirus et à la chute de la demande de pétrole, Shell fait part d'une série de mesures pour renforcer sa solidité financière, dont un plan de réduction des coûts opérationnels de trois à quatre milliards de dollars par an sur les 12 prochains mois.



Avec une réduction des dépenses d'investissement à 20 milliards de dollars ou moins pour 2020 (contre environ 25 milliards prévus précédemment), ces mesures doivent générer huit à neuf milliards de dollars de free cash-flow sur une base annualisée.



Shell maintient son programme de cessions d'actifs de plus de 10 milliards de dollars en 2019-20, en fonction des conditions de marché, mais ne lancera pas de nouvelle tranche de rachats d'actions, après l'achèvement de celle en cours.



