Shell : rachat d'un bloc au large de Brunei

Total annonce avoir signé un accord avec Shell en vue de lui céder sa filiale à 100% Total E&P Deep Offshore Borneo BV, qui possède 86,95% du bloc CA1 situé à 100 km et qui s'étend sur 5.850 km² au large des côtes de Brunei.



Le montant de la transaction s'élève à 300 millions de dollars. L'opération reste notamment soumise à l'approbation des autorités compétentes et devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2019.



'Cette transaction contribue à notre programme de cession de cinq milliards de dollars d'actifs non-stratégiques sur la période 2019-2020', a déclaré Arnaud Breuillac, directeur général exploration-production.



