Shell : veut maintenir ses émissions de méthane sous contrôle

17/09/2018 | 14:05

Royal Dutch Shell affiche ce lundi son intention de maintenir l'intensité des émissions de méthane par l'ensemble des actifs pétroliers et gaziers qu'il opère, sous la barre de 0,2% à horizon 2025.



La cible pour le méthane -qui aurait dans l'atmosphère un impact plus important sur le réchauffement climatique que le dioxyde de carbone- sera évaluée par rapport à un taux de fuite de base estimé actuellement de 0,01% à 0,8% selon les actifs du groupe.



Cette cible complète l'objectif de la compagnie anglo-néerlandaise de réduire son empreinte carbone nette pour ses produits énergétiques d'environ la moitié d'ici 2050, un objectif annoncé en novembre 2017.



