Shell : Berenberg relève ses objectifs de cours

02/11/2018 | 09:04

Au lendemain des trimestriels du groupe énergétique anglo-néerlandais, Berenberg réaffirme sa recommandation 'conserver' sur Royal Dutch Shell, avec des objectifs de cours rehaussés de 31 à 33 euros pour l'action A et de 2800 à 2950 pence pour l'action B.



'Le trimestre solide démontre que le groupe peut réaliser tous ses objectifs, réduisant son endettement tout en finançant le dividende et les rachats d'actions. Le défi est maintenant de garder ce niveau de réalisation sur les trimestres à venir', résume Berenberg.



Le broker explique son relèvement d'objectifs de cours par les hypothèses d'une dette nette plus basse et d'une conversion en trésorerie plus forte. 'Nous ajustons ses estimations pour les résultats, bien que les BPA demeurent globalement stables', précise-t-il.



