Shell : plus de 30% de potentiel, selon Jefferies

02/11/2018 | 09:38

Le bureau d'études Jefferies a confirmé hier son conseil d'achat sur l'action de la major anglo-néerlandaise Royal Dutch Shell. Fixé à 3.250 pence pour le titre coté à la Bourse de Londres, l'objectif augure d'une hausse supérieure à 30%.



Selon les analystes, Shell a fait état de 'solides' résultats au 3e trimestre : certes, le résultat net a manqué de 2% les attentes du consensus. Mais le cash flow opérationnel ajusté a dépassé les anticipations de Jefferies de 37% (tout en se situant à son plus haut niveau depuis le pic de 2008), ce qui vaut aussi pour la production d'hydrocarbures : ressortie à 3,596 millions de barils d'équivalent-pétrole/jour, elle dépasse de 8% les prévisions de Jefferies. 'Nous sommes d'avis que le groupe est bien parti pour dégager un cash flow opérationnel ajusté de plus de 50 milliards de dollars d'ici 2020', indique une note.



En outre, Shell mène ses rachats d'action à bon rythme : l'autorisation portant sur une enveloppe de deux milliards de dollars est épuisée depuis le 19 octobre et une seconde tranche de 2,5 milliards devrait connaître le même sort d'ici le 28 janvier. En tenant compte de ces opérations et des dividendes, le taux de retour de cash aux actionnaires serait de 9% sur 2019 et 2020. Jefferies estime donc le marché trop sévère avec Shell, et confirme donc son conseil d'achat sur la valeur.





