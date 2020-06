La valeur du jour en Europe - ROYAL DUTCH SHELL : lourdes dépréciations

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Royal Dutsch Shell cède 2,2% à 1 242,90 pence, soit l'un des replis les plus marqués du Footsie. La compagnie pétrolière anglo-néerlandaise a indiqué ce matin qu'elle comptabiliserait un dépréciation de 15 milliards à 22 milliards de dollars sur ses comptes du deuxième trimestre 2020. La major a évoqué la chute des cours du pétrole liée en grande partie à la crise du coronavirus. Shell emboite le pas de BP. Même cause, même conséquence. Il y a 15 jours, le groupe britannique avait annoncé une dépréciation d'actifs de 13 à 17,5 milliards.Confrontés à la volatilité persistance du pétrole et conscients des défis écologiques, les deux groupes, comme d'ailleurs Total, ont débuté leur transition énergétique. Shell s'est fixé pour objectif de parvenir à zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050.La semaine dernière, un groupe d'investisseurs a demandé aux géants pétroliers d'intégrer pleinement dans leurs comptes les risques environnementaux auxquels ils sont confrontés.Ces fonds d'investissement et de pension détenant 1,8 milliard de livres sterling d'actifs sous gestion ont par ailleurs invité les entreprises à adopter des politiques environnementales responsables.La major a par ailleurs réduit sa prévision de cours moyen du Brent à 35 dollars le baril pour cette année, contre 60 dollars auparavant.Elle vise 40 dollars pour 2021 et 50 dollars pour 2022 contre 60 dollars précédemment.A long terme, Shell prévoit un cours moyen du pétrole à 60 dollars.BP avait également abaissé ses prévisions de cours moyen du Brent à 55 dollars le baril sur la période 2021-2050.