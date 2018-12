KPN : Credit suisse passe à l'achat avec la concentration

07/12/2018 | 12:03

Credit suisse a relevé à l'achat ('surperformance'), contre 'neutre', son opinion sur l'action de l'opérateur télécoms historique néerlandais KPN sur des anticipations plus optimistes de résultats, alors que le secteur va se concentrer dans ce pays. L'objectif de cours est parallèlement relevé de 2,65 à 3,10 euros, soit un potentiel de hausse de l'ordre de 15%.



'Nous tablons désormais sur un retour à la croissance de l'EBITDA sur la période 2019-2021 grâce à l'amélioration des tendances sur le marché mobile néerlandais, (au) changement favorable de stratégie dans la fibre (et) à une mise en oeuvre satisfaisante des économies', argumente Credit suisse.



Rappelons que la Commission européenne a récemment autorisé, sans condition, la fusion des opérateurs mobiles néerlandais Tele2 et T-Mobile Netherlands. De ce fait, la branche mobile de KPN suscite davantage d'optimisme de la part de Credit suisse.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.