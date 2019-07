KPN : Morgan Stanley à 'surpondérer', rehausse sa cible

03/07/2019 | 13:22

Morgan Stanley adopte un conseil 'surpondérer' sur KPN avec un objectif de cours relevé de 3,3 à 3,4 euros, affichant une préférence pour le titre de l'opérateur télécoms néerlandais sur son pair belge Proximus (conseillé à sous-pondérer).



'La visibilité du free cash-flow de KPN est bonne, une qualité rare dans le secteur', souligne le broker, qui en anticipe une croissance annuelle moyenne de 8% sur trois ans. 'En outre l'optionalité en fusion et acquisition et/ou infrastructures demeure'.



