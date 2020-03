KPN : bien orienté avec des propos de broker

30/03/2020 | 15:50

KPN prend 1,8% à Amsterdam, aidé par des propos de Barclays qui, tout en ajustant son objectif de cours de 2,90 à 2,70 euros, reste à 'surpondérer' et en fait sa valeur favorite parmi les opérateurs télécoms européens, en lieu et place de Vodafone.



Le broker juge le secteur 'résilient à l'impact direct du Covid-19 et au probable retournement macroéconomique', tout en reconnaissant que les opérateurs 'ne sont pas immunisés', et s'attendant à ce que beaucoup d'entre eux abaissent leurs objectifs 2020.



