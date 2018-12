KPN : bien orienté avec un relèvement d'analyste

07/12/2018 | 15:35

KPN gagne 1,3% à Amsterdam, avec le soutien de Credit suisse qui relève de 'neutre' à 'surperformance' son opinion sur le titre l'opérateur télécoms historique des Pays-Bas, avec un objectif de cours rehaussé de 2,65 à 3,10 euros.



Le bureau d'études table désormais sur un retour à la croissance de l'EBITDA sur 2019-2021 grâce à l'amélioration des tendances sur le marché mobile néerlandais, au changement favorable de stratégie dans la fibre et à une mise en oeuvre satisfaisante des économies.



Rappelons que la Commission européenne a récemment autorisé, sans condition, la fusion des opérateurs mobiles néerlandais Tele2 et T-Mobile Netherlands. De ce fait, la branche mobile de KPN suscite davantage d'optimisme de la part de Credit suisse.



