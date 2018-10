KPN : résultats en baisse mais conformes aux attentes

24/10/2018 | 14:55

Le groupe de télécoms néerlandais Royal KPN a annoncé hier que son bénéfice net s'est établi en baisse de 1,2% au troisième trimestre, en ligne avec les attentes.



L'EBITDA du groupe est ainsi tombé à 585 millions d'euros au cours du dernier trimestre, contre 592 millions d'euros un an plus tôt. Cette donnée s'avère en ligne avec le consensus de 586 millions.



Le free cash-flow de KPN est pour sa part tombé à 235 millions d'euros, contre 264 millions d'euros au troisième trimestre 2017.



En ce qui concerne ses perspectives, KPN a déclaré s'attendre à ce que son EBITDA ajusté pour 2018 soit 'en ligne avec celui de 2017'.







Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.