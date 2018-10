KPN : BarCap passe à 'surpondérer'

17/10/2018 | 11:23

Barclays Capital (BarCap) relève son conseil sur KPN à 'surpondérer' et porte son objectif de cours de 2,8 à trois euros, estimant qu'il 'est actuellement unique parmi les opérateurs télécoms européens du fait de catalyseurs favorables consistants à venir'.



Le broker pointe ainsi la journée investisseurs du 28 novembre, qui devrait selon lui rassurer sur les dépenses d'investissement à moyen terme, et pense que la direction devrait reconfirmer ses priorités de retours aux actionnaires.



'La conclusion du processus de la Commission européenne sur la fusion entre Tele2 et T-Mobile à la fin de novembre devrait apporter une réparation de marché longtemps attendue, quel que soit le résultat de l'opération', poursuit-il.



